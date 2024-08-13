На Главпочтамте в Екатеринбурге восстановят историческую надпись

Здание екатеринбургского Главпочтамта отреставрируют к 90-летию памятника конструктивизма. Рабочие уже приступили к ремонту восточного фасада, выходящего на улицу Толмачева.

«Во время обновления восточного фасада здания специалисты восстановят кирпичную кладку стен и штукатурку, обновят красочное покрытие. Также на Главпочтамте установят новые двери из ценных пород дерева и восстановят историческую надпись «Почта» на балконах здания. Она будет над главным входом в Почтамт и на западной стороне балкона со стороны сквера Попова. Надпись выполнят синим цветом, а ее расположение будет точно соответствовать историческому проекту здания Дома связи», – рассказали «Новому Дню» в свердловском филиале АО «Почта России». Во время реставрации Главпочтамта центральное почтовое отделение с индексом 6200000 будет работать в обычном режиме.

Главпочтамт (бывший Дом связи) был построен в 1934 году по проекту архитекторов Константина Соломонова и Вениамина Соколова. В здании площадью около 11 000 квадратных метров изначально размещались почтовое отделение, междугородная телефонная станция и телеграф, а также управление Главпочтамта. Сейчас это один из самых узнаваемых памятников конструктивизма в Екатеринбурге. Реставрация здания также проходила в 2016 и 2019 годах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube