Улицу Саввы Белых перекроют на месяц

С 15 августа в Екатеринбурге будет закрыта улица Саввы Белых от дома № 10 до дома № 12. Ограничения продлятся до 15 сентября.

На участке будут проводить строительно-монтажные работы, пишет мэрия. Специалисты обновят трубы от центрального теплового пункта до жилых домов переулков Переходного, Алма-Атинского, улиц Белинского, Луганской, Машинной, Мордвинской, Онежской, Саввы Белых, Шатурской, Бригадиров.

Водителям можно будет объехать перекрытый участок по Белинского, Циолковского, Машинной, а также по Луганской, Объездной дороге и Белинского.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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