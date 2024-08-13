С начала весенне-летнего сезона от укусов клещей пострадали 27 тысяч свердловчан, что на 23% выше, чем за аналогичный период 2023 года и на 17% ниже среднего многолетнего уровня.

Санитарные врачи исследовали 23,3 тысячи клещей. В 45% проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Это означает, что почти каждый второй клещ на Среднем Урале может быть заражен. В 1,35% проб найдены возбудители клещевого энцефалита, в 4,1% – моноцитарного эрлихиоза и в 1% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Клещевой вирусный энцефалит подтвердили у 82 человек, а клещевой боррелиоз – у 242.

Специалисты Управления Роспотребнадзора призывают свердловчан усилить меры профилактики: надевать однотонную светлую одежду; верхнюю часть одежды заправлять в брюки, а брюки – в сапоги, гольфы или носки; на голову надевать капюшон, косынку или шапку; волосы собирать в плотный пучок или другую прическу; воротник и манжеты рукавов должны плотно прилегать к телу. Кроме того, стоит обрабатывать одежду специальным аэрозолем (акарицидным, репеллентным, акарицидно-репеллентным). Также необходимо осматривать себя от клещей каждые 15-20 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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