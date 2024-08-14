Пробежки «5 верст» будут проходить в парке Маяковского

В парке Маяковского каждую неделю будут проходить пробежки «5 верст». Присоединиться к ним могут все желающие. Организаторы зовут даже тех, кто не умеет бегать, – расстояние можно пройти пешком.

Прежде участники проекта занимались на набережной Городского пруда. Теперь присоединиться к еженедельным пробежкам можно в южной части города – начиная с 24 августа каждую субботу в 09:00 будут старты.

Отметим, что забеги «5 верст» проходят в 140 городах России, проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

«Точкой старта и финиша станет «Саундпарк» на Мичурина, 230, к. 6. На забеге ждут всех: активных бегунов и спортсменов, школьников и пенсионеров, людей с ОВЗ и любителей скандинавской ходьбы», – сообщили организаторы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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