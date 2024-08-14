В МЧС опровергли информацию о взрыве на Уралмаше

В Екатеринбурге утром жители Уралмаша писали в соцсетях, что слышали взрыв в районе рынка «Омега». Также на снимках был виден столб пыли.
«Для проверки информации на место предполагаемого происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. В ходе проверки признаков возгорания не обнаружено», – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Сычева
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