В МЧС опровергли информацию о взрыве на Уралмаше

В Екатеринбурге утром жители Уралмаша писали в соцсетях, что слышали взрыв в районе рынка «Омега». Также на снимках был виден столб пыли.

«Для проверки информации на место предполагаемого происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. В ходе проверки признаков возгорания не обнаружено», – сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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