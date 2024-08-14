В Нижнем Тагиле за ночь выпало 55% месячной нормы осадков

Под влиянием циклона Ottilie на Северном Урале наблюдаются дожди и грозы. Особенно сильные осадки прошли на крайнем севере Свердловской области. По данным Уралгидрометцентра, днем 13 августа в Ивделе выпало 18 мм осадков, в Атымье – 20 мм, в Бурмантово – 26 мм, а больше всего досталось Нижнему Тагилу – 49 мм за 12 часов, или 55% месячной нормы. А вот Екатеринбург серьезные осадки пока обходят стороной. Ночью 14 августа в мегаполисе выпало всего 0,3 мм.

«Циклон медлителен, его центр завтра по-прежнему на севере Свердловской области, в последующие трое суток он будет медленно уходить на север УрФО. 15-18 августа в большинстве районов Урала сохранится прохладная погода с кратковременными дождями, местами вероятны локальные ливни. Преобладающая температура воздуха ночью +7…+12°, днем +15…+20°», – рассказала главный свердловский синоптик Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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