Екатеринбургские таможенники оформили тонны якорных цепей, колоколов, манекенов и рогов

Сотрудники Екатеринбургской таможни с начала 2024 года оформили 180 тысяч тонн грузов. Среди них попадались и весьма необычные.

Например, как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, через руки специалистов ведомства прошли 2 тонны портновских манекенов, 36 тонн цирковых и театральных декораций, 600 кг сабель и мечей, слоновая кость, панцирь черепахи, оленьи рога и другие материалы для резьбы общим весом 3,5 тонны, колокола и гонги весом более 127 тонн, гитары, скрипки, органы, барабаны и другие музыкальные инструменты общим весом 24 тонны.

Недавно на Верх-Исетский таможенный пост прибыли 24 стальные якорные цепи стоимостью около 200 тысяч юаней. Металлические изделия весом почти 30 тонн прислали из Китая через Морской порт Находки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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© 2024, РИА «Новый День»

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