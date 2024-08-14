Рабочий набрал кредитов и перевел мошенникам 1,3 млн

В Екатеринбурге очередная жертва мошенников – попался дорожный рабочий, который оформил на себя кредитов на 1,3 млн рублей и перевел все деньги преступникам. Как сообщили в пресс-службе полиции города, мужчине позвонили якобы с портала госуслуг и предупредили, что «в отношении него могут быть совершены противоправные действия».

После екатеринбуржец сам позвонил по «горячему номеру», который ему прислали в СМС. Голос на том конце провода представился «агентом госуслуг» и заявил, что собеседнику надо обнулить заявки на кредиты, для этого придется оформить «зеркальные», а деньги перевести «безопасные» счета. В итоге рабочий оформил два займа – на 511 и на 800 тысяч и перевел все деньги звонившему. Только после того как мужчине сказали, что с ним свяжутся по поводу дальнейших действий, он понял, что его обманули.

Екатеринбуржец обратился в полицию, возбуждено и расследуется дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Правоохранители напоминают гражданам о недопустимости перевода своих средств на неизвестные счета по указанию «сотрудников «Госуслуг», «банковских сотрудников», «сотрудников силовых структур» или иных «ведомств». Необходимо немедленно закончить разговор и сообщить о случившемся по официальным телефонам клиентской поддержки», – добавили в полиции города.

Там также предупредили, что никогда ни работники правоохранительных органов, ни сотрудники банков или других структур не будут требовать оформлять никакие займы, а «безопасных» счетов не существует.

Екатеринбург, Елена Сычева

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