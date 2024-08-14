В Екатеринбурге осуждены 11 экстремистов – сторонников «СССР»*

Ленинский суд Екатеринбурга вынес приговор 11 жителям Свердловской области. Двое из них признаны организаторами, а девять – участниками экстремистской организации.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в июле 2019 года Верховным судом Республики Коми межрегиональное общественное объединение «Союз Славянских Сил Руси»* (другие наименования – «Союз Советских Социалистических Республик»*, «СССР»*) признано экстремистской организацией, и его деятельность запрещена на территории РФ.

Идеологической основой объединения является отрицание распада Союза Советских Социалистических Республик как государства.

В период с июля 2019 года по сентябрь 2020 года у двоих осужденных возник умысел на организацию на территории Свердловской области деятельности ячейки указанного запрещенного объединения, в которое они вовлекли других осужденных.

Участники проводили собрания, видеоконференции, на которых пропагандировалась идеология «СССР»* с целью дискредитации деятельности органов государственной власти, изготавливались и распространялись агитационные материалы с призывами подчиниться власти «СССР»*.

Осужденные сами себя назначали на должности, сходные с наименованиями должностей, ранее существовавших в государственных органах СССР, издавали так называемые указы и т.д.

Организаторы приговорены к 6 годам лишения свободы, рядовые участники – к 2 годам лишения свободы.

* признано экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ

Екатеринбург, Елена Владимирова

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