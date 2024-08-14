На Солнце произошла мощная вспышка – был ли выброс, непонятно

На Солнце сегодня днем произошла мощная вспышка. Приборы зарегистрировали ее около 09:40 по московскому времени. Предварительно, это высший балл, Х 1.1.

«Взрыв произошел в северном полушарии Солнца, что довольно необычно для текущего солнечного цикла, в котором почти вся активность до этого времени была сосредоточена к югу от экватора. Центр взрыва, область с номером 3784, находится в данный момент точно на линии Солнце-Земля (отклонение всего 2 градуса), то есть, по сути, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю, в случае выбросов массы, является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью. Факт выброса массы при этом пока не подтвержден», – уточнили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Напомним, предыдущая вспышка на Солнце сопровождалась сильной магнитной бурей, которая обрушилась на Землю 12 августа. Сейчас геомагнитная обстановка оценивается как относительно спокойная.

Екатеринбург, Елена Сычева

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