В День города в Академическом будет свой салют и праздничные площадки

В Екатеринбурге в предстоящие выходные отметят День города. Праздничные площадки будут организованы не только в центре, уже по устоявшейся традиции свои развлечения для жителей приготовили в Академическом.

В субботу 17 августа можно будет потанцевать, послушать сказки или посмотреть спектакли, принять участие в соревнованиях всей семьей на фестивале Фэмили Фэст. Он пройдет с 10 до 13 часов на территории детских садов Академа: ДОУ № 151 совместно с ДОУ № 19 (ул. Тенистая, 8), ДОУ № 45 (пр. Ак. Сахарова 31В), ДОУ № 119 (ул. Павла Шаманова, 19), ДОУ № 52 (ул. Краснолесья, 153), ДОУ № 8 (ул. Цветоносная, 8), ДОУ № 23 (ул. Краснолесья, 115).

Принимать гостей и развлекать жителей будут не только детсады. На территории школы № 123 (ул. Ак. Парина, 6) пройдет спортивный праздник «Школа Чемпионов». В программе заявлены: турнир по футболу, соревнования по баскетболу, дворовые игры (крестики нолики, салки, жмурки, классики, резиночки, городки) аниматоры, подарки, выступления спортивных секций, сладкая вата, огромная раскраска, показательные выступления и мастер-классы. Семейный праздник организуют и на территории школы № 181 (ул. Краснолесья, 22). Здесь планируется семейный праздник – с батутом для детей, аквагримом, попкорном и мастер-классами.

Финалом праздника станет музыкальная программа с выступлением DJ на каравелле в Преображенском парке, которая начнётся в 19.00, а также открытие светомузыкального фонтана. Завершит День города в Академическом праздничный салют – в 22 часа.

Мероприятия будут организованы и проведены при участии администрации района, ведущего застройщика РСГ «Академическое», фонда «Добрососедство», УК «Академический».

Екатеринбург, Таисья Исупова

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