Бред Питт и Джордж Клуни снялись с мотоциклом «Урал»

Голливудские актеры Джордж Клуни и Бред Питт приняли участие в фотосесии для журнала GQ. Они снялись в том числе на мотоцикле «Урал» Ирбитского завода. Вероятно, владелец транспортного средства – Питт, хотя за рулем на снимках Клуни, а его товарищ в коляске. На ней крупными буквами написано «Мир» по-русски.

Известно, что у Бреда Питта целых два мотоцикла «Урал» – черный и белый. Оба – коллекционные, а не серийные. Ирбитский завод работает в основном на экспорт – по словам его представителей, 99% выпускаемых сейчас машин покупают за рубежом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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