российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 августа 2024, 13:53 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бред Питт и Джордж Клуни снялись с мотоциклом «Урал»

Фото журнала GQ. Фотограф Sоlve Sundsbо

Голливудские актеры Джордж Клуни и Бред Питт приняли участие в фотосесии для журнала GQ. Они снялись в том числе на мотоцикле «Урал» Ирбитского завода. Вероятно, владелец транспортного средства – Питт, хотя за рулем на снимках Клуни, а его товарищ в коляске. На ней крупными буквами написано «Мир» по-русски.
Известно, что у Бреда Питта целых два мотоцикла «Урал» – черный и белый. Оба – коллекционные, а не серийные. Ирбитский завод работает в основном на экспорт – по словам его представителей, 99% выпускаемых сейчас машин покупают за рубежом.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,