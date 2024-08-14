Аналитики изучили, кого «ддосят» чаще всего

Специалисты «Мегафона» проанализировали данные о DDoS-атаках на корпоративных клиентов компании с начала года. За этот период зарегистрировано порядка 2,5 тысячи атак, это на 12% больше, чем за семь месяцев 2023-го. Больше всего хакеров интересовали телеком-сектор и интернет-провайдеры: доля атак на них возросла в 10 раз – с 7% до 70%. Еще 5% случаев пришлись на государственный сектор, остальные – на компании малого и среднего бизнеса.

В ходе анализа выяснилось, что активная фаза атак начинается в 10:00 по московскому времени, а пик приходится на период с 20:00 до 22:00. После полуночи интенсивность сокращается в 3-4 раза. Самым «популярным» днем для атак стал понедельник. Наиболее активно злоумышленники действовали в январе и июле, максимальное количество киберугроз зафиксировано 11 января. Три самые мощные атаки по скорости пришлись на компанию из телеком-сектора и два банка.

Наиболее активно хакеры действовали в Москве и Московской области: здесь зарегистрировано треть атак. На втором месте Поволжье, на третьем – Кавказ и Северо-Запад. Меньше всего атак фиксируется в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке.

«Хакеры постоянно корректируют схемы своей работы. Например, ранее атаки совершались по 10-30 дней подряд, но короткими сессиями около 20 минут. Затем появилась тенденция вести параллельно несколько атак на одного клиента. Сейчас мы все чаще видим длительные и беспрерывные атаки. В этом году самая длинная составила 9 дней, годом ранее всего 4, но большинство все же длятся менее часа – это 77%», – рассказал директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «Мегафона» Александр Осипов.

В компании добавили, что оборудование по защите от DDoS-атак обнаруживает и подавляет угрозы в автоматическом режиме, время активации ответных мер в 100% случаев не превышает 30 секунд. «При выявлении аномалий поток направляется в центр очистки трафика, где аннулируются вредоносные данные. Чтобы клиенты не ощущали задержек при перенаправлении, созданы центры очистки трафика в разных географических зонах страны», – объяснили в «Мегафоне».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube