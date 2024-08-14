7 коптеров и гумпомощь. Депутат отправил фуру в Курск (ФОТО)

В Курскую область из Екатеринбурга отправилась большая партия гуманитарной помощи, а также техники, необходимой для военных. Так, в составе фуры, сформированной правительством региона, ушла и партия, собранная волонтерским центром депутата городской думы Алексея Вихарева. Он закупил семь квадрокоптеров в помощь российским военным. Также были собраны средства первой необходимости, продуктовые наборы, бытовая химия, одежда для детей и взрослых, текстиль.

«Волонтеры моего центра ежедневно дежурят в едином пункте сбора гуманитарной помощи на Малышева, 31. Принести туда вещи могут все неравнодушные горожане», – пояснил сам Алексей Вихарев.

Там принимают сухпайки, средства личной гигиены, медикаменты, одежду и обувь для детей и взрослых, текстиль (простыни, наволочки, одеяла, пледы, подушки, полотенца махровые, банные), бытовую химию, канцелярские принадлежности, корм для домашних животных, а также холодильники, бензиновые генераторы, газовые горелки, портативные зарядные устройства. Все это будет отправлено пострадавшим в Курской области. Информацию можно уточнить по телефонам 8 (343) 227-30-02, 8 (912) 286-16-90.

Екатеринбург, Елена Сычева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube