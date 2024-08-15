На Урале раскрыли схему незаконного ввоза дорогих иномарок из Абхазии

Специалисты Уральской оперативной таможни раскрыли схему незаконного перемещения автомобилей премиум-класса Lexus, BMW и Nissan через таможенную границу ЕАЭС.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, 34-летний житель Челябинска купил в Абхазии две машины: Lexus GS 350 и кроссовер BMW X5. Желая сэкономить, он доставил автомобили в Россию под видом временного ввоза, а значит, без уплаты налогов и пошлин. Но в ходе проверки таможенники установили, что мужчина пытался обмануть государство. В результате федеральный бюджет недополучил 5 млн рублей.

Сумму в 2 млн таможенных платежей придется заплатить еще одному челябинцу. Мужчина незаконно ввез через таможенную границу ЕАЭС автомобиль Nissan Fuga.

Рискует остаться без Lexus GX 470 и 26-летний гражданин Киргизии. Мужчина пригнал внедорожник из Абхазии также под видом «временного ввоза», сэкономив на таможенных платежах более 2,5 млн рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. За незаконные действия подозреваемым грозит лишение свободы до двух лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube