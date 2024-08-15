На Ново-Свердловской ТЭЦ завершается ремонт первой паровой турбины (ФОТО, ВИДЕО)

На Ново-Свердловской ТЭЦ Свердловского филиала «Т Плюс», обеспечивающей теплом треть жителей Екатеринбурга, идет капитальный ремонт первой и самой старой паровой турбины, которая была установлена еще в 1982 году. Специалисты вскрыли цилиндры и разобрали генератор, чтобы найти и заменить дефектные детали. Обратная сборка оборудования завершится к концу августа, а к 15 сентября станция будет полностью готова к отопительному сезону.

Ремонт турбины Ново-Свердловской ТЭЦ

Обычно на ремонт паровой турбины отводится 91 день, но специалисты «ЭнергоремонТ Плюс» проверяют и чинят сложный агрегат в течение 4-5 месяцев в межотопительный период. Как пояснил руководитель ремонтных работ Денис Пашинский, выявление и исправление дефектов в турбине относится к квалифицированной работе, поэтому требует больше времени.

«Ново-Свердловская ТЭЦ – ключевой источник тепла и горячей воды для города. Мы отапливаем порядка 35% потребителей в Екатеринбурге и весь Березовский. Зимой, когда температура на улице опускается ниже -20 градусов, станция работает на максимальных нагрузках, то есть включены все пять паровых турбин и восемь котлов. Поэтому важно проводить капитальный ремонт летом. Ревизия каждой паровой турбины проводится один раз в пять лет. На сегодняшний день ТЭЦ готова к зиме на 75-80%, ранее на станции была проведена экспертиза промышленной безопасности газопроводов, трубопроводов и парового оборудования. В течение всего межотопительного сезона на энергообъекте трудятся усиленные ремонтные бригады», – рассказал технический директор Ново-Свердловской ТЭЦ Юрий Багаев.

Стоит отметить, что для ремонта турбины станция не останавливается полностью. Во время капремонта оборудования продолжают работать две турбины и три котла.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

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