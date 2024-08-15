УрФУ обогнал ВШЭ в рейтинге лучших вузов мира

Уральский Федеральный университет снова вошел в топ лучших вузов мира 2024 года. Это следует из результатов исследования шанхайской компании ShanghaiRanking Consultancy.

В Академическом рейтинге университетов мира (ARWU) определенные места присваиваются первой сотне. Дальше вузы делятся на группы с диапазоном по 100 мест, где они выстраиваются в алфавитном порядке. Так, Уральский Федеральный университет оказался в диапазоне мест от 601 до 700. В рейтинг попали также и следующие российские вузы: Московский государственный университет (101-150), Санкт-Петербургский государственный университет (401-500), Московский физико-технический институт (501-600), Высшая школа экономики (701-800), Новосибирский государственный университет (801-900) и Сколковский институт науки и технологий (801-900).

Первые три места в этом году заняли американские высшие учебные заведения: Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.

В прошлом году УрФУ также вошел в топ лучших мировых вузов, но был в диапазоне мест 701-800. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году уральский вуз обогнал Высшую школу экономики, Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube