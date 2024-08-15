С 10 коек – до главного паллиативного центра области. В арамильской больнице рассказали, как развивается это направление (ФОТО)

По оценке фонда помощи хосписам «Вера», в России каждый год порядка миллиона человек нуждаются в паллиативной помощи. На Урале ключевое медучреждение этого профиля находится не в Екатеринбурге, а в Арамили – в городской больнице без малого десять лет назад открыли первое паллиативное отделение на 20 коек, которое теперь выросло до Центра паллиативной помощи. Сейчас здесь готовы принять 50 пациентов в круглосуточный стационар, 10 – в дневной и еще 20 – в респираторный.

За счет чего в условиях дефицита кадров в здравоохранении медучреждение сохраняет специалистов, что собой представляет Центр и как больнице удается совмещать сложный профиль с приемом «обычных» пациентов, объяснил главный врач Егор Колобов. «На сегодняшний день мы являемся основным учреждением региона в области паллиативной помощи. У нас функционируют организационно-методический центр министерства здравоохранения Свердловской области, выездная патронажная служба, амбулаторный кабинет паллиативной помощи и стационар», – отмечает он.

В прошлом году Арамильская больница стала благополучателем Екатерининской Ассамблеи – средства, собранные меценатами, позволили провести капремонт, сделать перепланировку, обновить вентиляцию и инженерные сети. Также патронажная служба получила транспорт, а медучреждение – автобус для медиков, которые живут в Екатеринбурге, но каждый день ездят на работу в Арамиль. Возможность воспользоваться служебным транспортом – важный плюс для врачей и медсестер, которые работают здесь.

После ремонта в паллиативном отделении

«Безусловно, мы испытываем дефицит кадров. Но с учетом малой удаленности от областного центра мы успешно справляемся с данной проблемой. Активно реализуем программы медицинских классов в общеобразовательных учреждениях, заключаем целевые договоры со Свердловским областным медицинским колледжем и Уральским государственным медицинским университетом. Мы стимулируем развитие волонтерского движения, представители которого активно участвуют в работе паллиативного и хирургического отделений. Наши студенты-целевики проходят на базе Арамильской больницы практику, что позволяет им успешно овладевать навыками и прийти в профессию», – добавил Колобов.

Минздрав Свердловской области создал в Арамильской городской больнице методический центр, медики постоянно обмениваются опытом – делятся с коллегами и получают новую информацию, в том числе, в других регионах. «Вместе с главным специалистом по паллиативной помощи взрослым свердловского минздрава Александром Рожиным и депутатом ЗССО Тарасом Исаковым, которые входят в совет национального фонда поддержки «Оберег», мы посещали новые территории. В Донецке прошла конференция, посвященная паллиативной помощи взрослому населению. Мы рассказали коллегам, как эта помощь организована у нас, о взаимодействии с онкологической службой, о межмуниципальном взаимодействии, о работе выездных бригад паллиативной службы. В свою очередь, мы ознакомились с работой Республиканского онкологического центра. Главный врач Игорь Седаков поделился с нами опытом работы, мы посмотрели, как организовано обучение молодых специалистов, узнали об успешных операциях, которые выполняют сотрудники онкоцентра. В целом, организация здравоохранения в ДНР производит благоприятное впечатление, в больницах республики трудятся врачи высокой квалификации, настоящие профессионалы своего дела», – рассказал Егор Колобов.

Главвврач Арамильской горбольницы Егор Колобов (справа) со своим коллегой – главврачом горбольницы Первоуральска Александром Рожиным на конференции в Донецке

Паллиативное отделение призвано сделать так, чтобы последние дни пациент провел достойно. Причем ему необязательно находиться в стационаре, вдали от родных и близких. В Арамили организована выездная служба, сотрудники которой инструктируют родственников пациентов, ухаживающих за ним, а также обеспечивают их оборудованием.

При всем этом, Арамильская городская больница продолжает принимать и «обычных» пациентов – взрослых и детей. Сейчас в медгородке строится новое здание детской поликлиники, которое сможет принимать 250 пациентов за смену. «Строительство находится в активной фазе. Один этаж поликлиники будет подземным, поэтому перед строителями стоит сложная задача. Кроме того, дожди создают дополнительные трудности. Но строительство идет по графику. Фундамент и стены должны быть готовы до морозов, а зимой начнутся отделочные работы и прокладка инженерных сетей», – отметил главный врач Арамильской больницы, уточнив, что и во взрослой поликлинике тоже ведутся работы, там идет капремонт на третьем этаже.

Еще одна забота арамильских медиков – лечение пациентов из отдаленных территорий округа. Так, в поселке Арамиль создан фельдшерско-акушерский пункт, а в поселке Светлом – кабинет общеврачебной практики. Кроме того, с 2022 года в округе работает передвижной ФАП, поэтому жители разных микрорайонов могут сделать кардиограмму, измерить уровень сахара в крови и проверить зрение, не обращаясь в поликлинику. В ближайшей перспективе откроются еще два кабинета ОВП.

Екатеринбург, Елена Сычева

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