Фонд святой Екатерины отправил гумпомощь в Курскую область (ФОТО)

Более 100 тонн гуманитарной помощи отправились из Екатеринбурга в Курскую область. Груз сформировал Фонд святой Екатерины. 3000 раскладушек с матрасами, постельным бельем, одеялами и подушками, а также продукты с долгим сроком хранения везут в пункты временного размещения.

«Боль жителей Курской области мы воспринимаем как свою, поэтому сразу включились в оказание помощи и поддержки», – говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Список того, что необходимо здесь и сейчас, был сформирован при поддержке полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, который находится на постоянной связи с курским штабом ЧС.

«Сейчас первоочередная задача – это закрыть потребности жителей Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома. Важно показать единство и вместе преодолевать трудности», – отметил полпред.

Он поблагодарил жителей региона, Фонд святой Екатерины и всех участников сбора гуманитарного груза за консолидацию и поддержку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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