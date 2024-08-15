Трехлетняя девочка разбила голову на крыльце поликлиники – прокуратура и СК организовали проверку

В Екатеринбурге трехлетняя девочка ударилась головой об острый металлический край ступени на входе в поликлинику. Прокуратура и СУ СК России по Свердловской области проводят проверку.

На днях на крыльце детской поликлиники № 4 (переулок Гончарный, 5) мама пострадавшей девочки споткнулась о резиновый ковер перед лестницей, а ребенок, держась за руку, полетел вперед и ударился об ступеньку. «Я подвернула ногу и упала на колено, а ребенок, крепко держась за мою руку, резко полетел вперед и впечатался лицом в острый металлический край нижней ступеньки. Крови было много, ребенок страшно плакал», – передает e1.ru слова мамы.

В поликлинике женщине сообщили, что состояние крыльца не аварийное, и попросили быть аккуратной и следить за своим ребенком.

«В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, выяснению степени тяжести вреда, причиненного здоровью девочки», – уточнили в СУ СК. «Прокуратурой будет дана оценка соблюдению медицинским учреждением требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», – подчеркнули в региональной прокуратуре.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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