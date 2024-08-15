На Урале почти на 15% увеличили прожиточный минимум

Свердловские власти увеличили прожиточный минимум на 14,8%. Со следующего года в среднем он составит 17 556 рублей в месяц. Решение было принято сегодня на заседании правительства.

Как пояснили в пресс-службе правительства Свердловской области, от прожиточного минимума зависят размеры соцвыплат: «Показатель является критерием для назначения различного рода социальных выплат, в том числе: оказания социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальной доплаты к пенсии и других. С повышением прожиточного минимума увеличиваются размеры выплат для семей с детьми – выплаты на детей до 3 лет, пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Увеличивается размер выплаты по социальному контракту по ряду направлений, а также растет социальная доплата к пенсии».

В денежном выражении он составит: 19 136 рублей в месяц – для трудоспособного населения; 15 098 рублей – для пенсионеров; 17 029 рублей – для детей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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