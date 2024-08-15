С начала года на железнодорожных путях погибли 42 человека

С начала 2024 года в зоне деятельности транспортных полицейских УрФО на железной дороге произошло 65 несчастных случаев, в том числе смертельных – 42, на территории Свердловской области – 22 и 15 соответственно, сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО.

Последний инцидент произошел 13 августа между станциями Подволошная и Билимбай. Электричка «Шаля – Екатеринбург» сбила пожилую женщину. В результате происшествия 74-летняя жительница поселка Билимбай скончалась.

Чаще всего люди погибают на железнодорожных путях из-за собственной невнимательности, беспечного отношения к безопасности и несоблюдения правил поведения на железной дороге. Не стоит забывать, что хождение по железнодорожным путям, особенно в наушниках, проезд на необорудованных частях подвижного состава, лазание по вагонам и под ними недопустимо и может привести к трагическим последствиям.

Особую тревогу транспортных полицейских вызывает нахождение на путях детей. Иногда они проводят здесь досуг и нередко выкладывают на рельсы посторонние предметы. «Все это говорит о слабом контроле со стороны взрослых, в том числе родителей», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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