В Свердловской области откроют центры для борьбы с детским ожирением

В Екатеринбурге завершается социальный проект «Азбука здоровья», который помогает бороться с детским ожирением. За два года в программе приняли участие 539 семей. Около 80% участников, которые в течение 12 месяцев занимались со специалистами, достигли положительных результатов – то есть родители и ребенок с избыточным весом приобрели здоровые привычки в питании и физической активности.

Как рассказала на пресс-конференции главный внештатный специалист по гигиене детей и подростков минздрава Свердловской области и руководитель проекта Елена Ануфриева, порядка 12% участников не смогли справиться с прогрессирующим лишним весом. В программу брали детей от 6 до 9 лет, так как в этом возрасте возможна эффективная профилактика ожирения в будущем. По словам врача, большую роль в успехе играют настрой и дисциплина родителей. Кроме того, лишний вес ребенка может быть обусловлен не только ошибками в питании, но и психологическими проблемами и взаимоотношениями в семье.

Наработанные методики проекта «Азбука здоровья» будут тиражироваться по всей Свердловской области. Так, например, в Екатеринбурге на базе детской поликлиники № 13 уже действует Центр здоровья, где маленьких пациентов приучают вести здоровый образ жизни. С 2024 года планируется открыть подобные центры в других городах региона. Сейчас в планах – Ревда, Камышлов, Кушва, Краснотурьинск и Ирбит.

Как отметила заместитель начальника отдела организации медицинской помощи матерям и детям областного минздрава Любовь Малямова, по итогам 2023 года в регионе наблюдался рост эндокринных патологий у детей на 14%, также за последние пять лет количество детей с диагностированным сахарным диабетом увеличилось до 2 тысяч. Эти заболевания напрямую связаны с риском развития ожирения. Поэтому минздрав рекомендовал свердловским педиатрам алгоритм диспансерного наблюдения за детьми с избыточным весом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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