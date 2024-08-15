Врач рассказала, как настроить режим дня ребенка перед учебным годом

За время летних каникул у школьников сбивается режим дня, поэтому в сентябре им бывает сложно вернуться к учебе. Кроме того, недостаточный сон и нерегулярные приемы пищи могут привести к набору лишнего веса и последующему гормональному сбою у подростков. Как избежать этих проблем и правильно подготовить ребенка к учебному году, рассказала руководитель проекта «Азбука здоровья» и внештатный специалист минздрава Свердловской области Елена Ануфриева.

Врач советует родителям наладить режим дня школьника хотя бы за две недели до начала учебы – то есть начинать надо прямо сейчас. В первую очередь педиатры рекомендуют обеспечить здоровый сон в течение 8-10 часов в зависимости от возраста ребенка. «Родителям нужно обращать внимание именно на то, когда засыпает ребенок. Потому что часто дети, особенно подростки, берут с собой в кровать гаджеты, и еще два-три часа до сна играют или смотрят ролики», – отметила Елена Ануфриева.

Вторая рекомендация – правильный режим питания школьника. Все дети без исключения должны получать полноценный завтрак. Медициной доказано, что пропуск утреннего приема пищи – один из факторов набора лишнего веса. Также важно избегать длительных перерывов между приемами пищи. «Бывает так, что ребенок отказывается от школьных обедов, а когда, наконец, добирается до дома или оказывается рядом с автоматом с продуктами, он переедает», – говорит врач. Перерывы между приемами пищи школьника не должны превышать 3,5-4 часов.

Если ребенок посещает различные секции и кружки, в семье может появиться традиция поздних ужинов. Это также плохо влияет на здоровье ребенка, потому что он наедается на ночь. Елена Ануфриева советует родителям организовать распорядок дня ребенка таким образом, чтобы у него был ранний ужин и здоровые дневные перекусы, в которых есть овощи и орехи, и нет батончиков, сладостей и напитков с сахаром.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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