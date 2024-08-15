ЖК из Екатеринбурга признали лучшим в стране сразу по двум позициям (ФОТО)

Жилой комплекс «Нагорный» в Екатеринбурге признали лучшим в стране сразу по двум позициям. Награды представители «УГМК-застройщик» получили на отраслевом конкурсе «ТОП ЖК», приуроченном ко Дню строителя. В этом году эксперты оценивали 564 заявки от 149 застройщиков со всей страны. Члены жюри выбирали победителей в 20 номинациях: лучшие арт-объекты дворового пространства, детские площадки, среда для формирования добрососедства, подземный паркинг, входные группы и многое другое. Два первых места забрал «Нагорный» – в номинациях «Лучшая архитектурная подсветка фасада» и «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории».

Награды победителям вручил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, который подчеркнул, что людям нужны не просто квадратные метры, а по-настоящему комфортное жилье с благоустроенными дворами, удобными парковками, входными группами.

«При реализации проектов мы развиваем прилегающие пространства: высаживаем деревья, организуем зоны отдыха и спорта. Это один из наших основных принципов, – сказал генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – В озеленении пространства нам помогает компания Urban Green, известная своими ежегодными фестивалями ландшафтного искусства «Атмофест». Они используют методы, которые сохраняют систему биогеоценоза. Это касается не только растений, но и почвы, животных, микроорганизмов. Зеленые пространства необходимы для улучшения и поддержания экологии, здоровья горожан, нормального развития детей».

Что касается подсветки, то при ее разработке авторы вдохновлялись освещением дворцовых парковых ансамблей XVIII века. «Концепция проекта не только подчеркивает характерные элементы фасадов, но и служит созданию своеобразного природного театра, демонстрирующего сценарии подсветки в темное время суток. Для создания атмосферы уюта и удобного перемещения во дворе ЖК установлены крупные фонари и малые световые элементы», – рассказали представители застройщика.

Сейчас девелопер приступает к реализации новой очереди «Нагорного», расположенного на пересечении улиц Токарей и Синяева. Согласно проекту, здесь к 2026 году появятся три секции – 18, 21 и 28 этажей, общей площадью 22 тысячи квадратных метров, а также вскоре появится двухэтажный встроенный детский сад на 120 мест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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