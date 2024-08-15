Через неделю в Свердловской области потеплеет

Начиная с 22 августа в Свердловской области станет заметно теплее и суше.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, антициклон над Баренцевым морем, служивший одним из факторов плохой погоды на Урале, разрушается.

«Североатлантические циклоны вскоре получат возможность выходить через север Скандинавии в Баренцево море и двигаться на восток по высокоширотным траекториям, вынося на своей южной периферии теплый воздух в умеренные широты. Если довериться прогнозам численных моделей, то ориентировочно с 22 августа на Урале погода значительно улучшится, станет заметно теплее и суше», – считает главный синоптик УГМЦ Галина Шепоренко.

Уже составлен и предварительный прогноз на сентябрь. Средняя температура и количество осадков ожидаются близкими к норме (норма средней температуры сентября 7-10 °С, осадков 45-60 мм, на севере и в горах до 75 мм).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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