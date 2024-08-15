В Екатеринбурге в День города откроют бесплатный посткроссинг

В Екатеринбурге продолжат традицию праздничного посткроссинга. В День города любой желающий сможет бесплатно отправить красочную открытку с достопримечательностями уральской столицы в любую точку России.

Акцию проводит «Почта России». Пункт посткроссинга заработает с 12 часов 17 августа в тематической зоне «Соединение установлено» на Октябрьской площади. В нем можно будет заполнить и отправить открытку, выпущенную специально ко Дню города тиражом 5 тысяч экземпляров. Сотрудники почты помогут быстро найти индекс получателя и заполнить адресные строки.

Посткроссинг в День города был придуман на 300-летие Екатеринбурга. В прошлом году участники городского праздника отправили около 3 тысяч открыток с видами Екатеринбурга по всему миру. Акция понравилась горожанам, и ее проведут во второй раз.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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