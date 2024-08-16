Мужчина на электровелосипеде погиб при столкновении с иномаркой (ФОТО)

50-летний мужчина на электровелосипеде погиб вчера вечером на улице Крауля в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, мужчина ехал по тротуару. Проезжая мимо въезда во двор, он столкнулся с 64-летней женщиной на автомобиле «Форд», которая заворачивала с проезжей части. Водитель электробайка получил тяжелые травмы, скончался на месте при оказании медицинской помощи.

При осмотре электровелосипеда установлено, что его мощность составляет 350 Вт и он относится к категории «мопед». По факту ДТП полиция проводит расследование. По свидетельству очевидцев, велосипед двигался на очень высокой скорости.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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