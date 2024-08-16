Триллер в многоэтажке: жильцы вызвали полицию на детский плач в квартире, где нет детей

Нетривиальная история приключилась сегодня в многоэтажке на улице Машинной в Екатеринбурге. Жильцы услышали в квартире на третьем этаже детский плач, который не прекращался всю ночь и все утро. Дверь никто не открывал.

Как рассказал «Новому Дню» один из жильцов, соседи быстро установили, что квартира сдается в аренду. Приехавшая хозяйка сообщила, что сдала жилплощадь молодому человеку без детей. Открыть дверь своим ключом у нее почему-то не получилось. Жильцы приняли решение вызвать полицию и сотрудников из управления по делам несовершеннолетних.

К счастью, драматическая история закончилась благополучно. Вскоре объявился сам арендатор, который сообщил, что никаких детей в квартире нет. Когда он открыл дверь, его слова подтвердились: «плакала» звуковая колонка. Молодой человек пояснил, что хотел таким оригинальным способом проучить соседей сверху, которые, по его словам, слушали громкую музыку по ночам и мешали ему отдыхать. Он не ожидал, что его динамик будет слышен во всем доме и что поднимется такой переполох.

Нарушитель спокойствия извинился перед соседями, сотрудники полиции забрали его в отделение для объяснений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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