Исполнился год пансионату, благодаря которому больше онкобольных детей получают медпомощь (ФОТО)

В Свердловской области детям с онкологическими заболеваниями стала доступнее медпомощь – как рассказали в областной детской клинической больнице, за последний год на 30% выросло число маленьких пациентов, которые получают трансплантацию костного мозга и необходимое лечение. Это итог первого года работы пансионата долечивания Центра детской онкологии и гематологии, который стал подарком учредителей Фонда святой Екатерины к 300-летию города.

Четырехэтажный центр открыли в прошлом августе на территории областной детской клинической больницы – в нем 36 жилых комнат для ребенка и родителя, шесть палат дневного стационара, игровые и обучающие комнаты. Основная задача центра – как можно быстрее перевести пациентов с больничных коек в домашние условия, при этом продолжать наблюдать за их состоянием в круглосуточном режиме.

«Мы увеличили количество трансплантаций костного мозга примерно на 30% по сравнению с тем, что мы делали 2-3 года назад. Мы на более ранних сроках выписываем детей, переводим их сюда, а на освободившиеся места поступают новые», – говорит главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.

Такой подход к лечению прежде применяли только в Москве и в Санкт-Петербурге, поэтому запуск пансионата открыл возможность детям из удаленных уголков Свердловской области и других регионов УрФО и России проходить высококлассную реабилитацию в комфортных и безопасных условиях. Здесь у каждой мамы своя кухня, а для детей даже организовано обучение по федеральному проекту «УчимЗнаем», чтобы ребята не отставали от школьной программы.

«Можно смело сказать, что те задачи, которые мы с врачами перед собой ставили, выполнены: увеличено количество операций по пересадке костного мозга. Сегодня мы прошлись по всем этажам пансионата, и здесь действительно кипит жизнь. Здесь абсолютно не больничная атмосфера, больше отельного формата, и мы очень рады, что людям здесь комфортно и безопасно, и они проходят этот процесс долечивания в такой доброжелательной атмосфере», – делится директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

За первый год в пансионате успели пройти долечивание 300 детей. Многие из них проводят в центре от нескольких недель до нескольких месяцев. «Для меня была такая радость, когда сын встал и пошел. У нас была опухоль на тазобедренном суставе... Если бы не было вот такого комфорта, мне кажется, что я бы не смогла, просилась бы домой ездить, а у нас нет такой возможности. Мы из Талицы, это 220 км, ехать примерно пять часов. У нас нет машины, а на общественном транспорте не разрешают. Нам сказали – живите здесь», – говорит мама одного из пациентов Татьяна Круглова.

Напомним, что в ближайшее время учредители Фонда святой Екатерины закончат еще один масштабный проект для тяжелобольных людей. На берегу Шарташа уже готовят к открытию Свято-Елисаветинскую обитель, где сестры милосердия круглосуточно ухаживают за взрослыми, потерявшими возможность самостоятельно себя обслуживать, а близких, которые им помогали бы в этой беде, у них нет.

Екатеринбург, Елена Сычева

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