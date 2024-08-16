В Медном водитель мусоровоза насмерть задавил своего помощника

Сегодня в поселке Медном водитель мусоровоза насмерть зажал коллегу между машиной и опорой ЛЭП. Трагедия случилась в 11:45 в районе дома № 47 по улице Первопроходцев.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, при движении задним ходом 50-летний водитель наехал на своего помощника, в результате чего 32-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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