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Пятница, 16 августа 2024, 14:25 мск

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В Медном водитель мусоровоза насмерть задавил своего помощника

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня в поселке Медном водитель мусоровоза насмерть зажал коллегу между машиной и опорой ЛЭП. Трагедия случилась в 11:45 в районе дома № 47 по улице Первопроходцев.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, при движении задним ходом 50-летний водитель наехал на своего помощника, в результате чего 32-летний мужчина скончался на месте от полученных травм.

По факту ДТП проводится расследование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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