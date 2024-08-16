В День города перекроют центральные улицы (КАРТА)

17 августа, в День города, ГИБДД ради праздничных мероприятий перекроет ряд улиц в центре Екатеринбурга.

С 06:00 движение будет зарыто на следующих участках (отмечено красным):

– ул. Бориса Ельцина – от ул. Челюскинцев – до набережной Рабочей Молодежи;

– пр. Ленина – от ул. Московская – до ул. Карла Либкнехта;

– ул. 8 Марта – от набережной Рабочей Молодежи – до ул. Малышева;

– ул. Пушкина – от пр. Ленина – до ул. Малышева;

– ул. Горького – от пр. Ленина – до ул. Малышева;

– ул. Воеводина – от ул. Малышева – до пр. Ленина;

– пер. Банковский – от ул. Малышева – до пр. Ленина;

– ул. Царская, ул. Толмачева – от Н. Никонова – до пр. Ленина;

– ул. Первомайская – от ул. Карла Либкнехта – до ул. Горького;

– ул. Вайнера – от ул. Антона Валека – до пр. Ленина.

С 19:00 (отмечено сиреневым):

– ул. Малышева – от ул. Розы Люксемург – до ул. Московская;

– ул. Радищева – от ул. 8 Марта – до ул. Московская;

– ул. 8 Марта – от ул. Куйбышева – до ул. Малышева;

– ул. Хохрякова, ул. Сакко и Ванцетти – от ул. Куйбышева – до ул. Антона Валека;

– ул. Жукова – от ул. Челюскинцев – до ул. Антона Валека;

– ул. Шейнкмана – от ул. Челюскинцев – до ул. Куйбышева;

– ул. Февральской Революции – от ул. Челюскинцев – до ул. Антона Валека;

Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев и гостей города быть внимательными и продумывать свой маршрут движения заранее. Автоинспекторы будут обеспечивать безопасность дорожного движения на протяжении всего дня.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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