В Екатеринбурге выставят святыню, связанную с Богородицей

В Екатеринбурге на протяжении всего Успенского поста, с 14 по 28 августа, верующие смогут приложиться к христианской святыне – ковчегу с частицей пояса Богородицы. Это можно будет сделать в Храме на Крови, он будет открыт ежедневно с 07:00 до 23:00.

Каждый день в 12:00 в течение всего поста молебны будут совершаться клириками храмов Екатеринбурга и окрестностей. Святыня была передана Екатеринбургской епархии меценатами в Царские дни – 2024. После ночной Божественной литургии 17 июля ковчег был пронесен в молитвенном шествии от Храма на Крови до Царской обители у Ганиной Ямы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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