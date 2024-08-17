В праздничный уикенд открылся Литературный квартал

В Екатеринбурге ко Дню города после реконструкции открылся Литературный квартал.

Отличительной чертой обновленного парка стали 5 ворот с элементами уральского фольклора, которые Каслинский завод художественного литья изготовил специально для Екатеринбурга.

На территории Литературного квартала также сделали пешеходные тропинки, отремонтировали площадь с памятником Александру Пушкину, высадили более 20 тысяч деревьев и кустарников, обновили освещение, сцену амфитеатра, сделали 3 детские площадки, к примеру, одна из них – музыкальная площадка с глюкофоном, барабанами и уличными ксилофонами. Специалисты отреставрировали и деревянную беседку между музеем «Литературная жизнь Урала XIX века» и Камерным театром, где раньше работал и отдыхал уральский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Также в квартале появились бетонные скамейки с деревянным настилом из лиственницы, двухъярусная скамья, урны, контейнерная площадка, туалетный модуль «Флоренция», система навигации, пандусы с ограждениями из нержавеющей стали и лиственницы.

И это пока только первый этап благоустройства. Как ранее отмечал заместитель Главы Екатеринбурга Рустам Галямов, улица Пролетарская станет пешеходной. Здесь откроют кафе и зону активности, но пока это в планах второго этапа благоустройства.

Сегодня Литературный квартал стал одной из центральных площадок празднования Дня города. Уже сейчас в парке проходят литературные гадания, настольные игры, прогулки барышень в нарядах XIX века и встреча с няней Ариной Родионовой. Вся праздничная программа посвящена 225-летию поэта Александра Пушкина.

Сегодня парк будет работать до 20 часов вечера, а вход на все мероприятия для екатеринбуржцев и гостей уральской столицы – свободный. В 13 часов в квартале начнется мастер-класс от Клуба исторических танцев Pas de cote, где все желающие могут попробовать себя в роли участника дворянского бала. А в 16:00 на сцене Летней эстрады выступит оркестр B-A-C-H.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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