Пожарные спасли 23 человека из горящей многоэтажки в Екатеринбурге

Сегодня утром в Екатеринбурге на улице Дорожной загорелась квартира. Огонь вспыхнул на четвертом этаже 27-этажного дома. Пожарные спасли 23 человека.

«Сегодня в 10:52 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на улице Дорожная города Екатеринбурга. В 11:33 пожарные локализовали огонь, в 12:28 открытое горение было ликвидировано. Огнеборцы, при помощи спасательных устройств спасли 23 человека, из них 7 детей. Из здания были эвакуированы 232 человека», – отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. На месте работали 44 огнеборца и 14 пожарных машин.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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