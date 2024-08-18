Гаишники разыскивают водителя-хама, переехавшего стаю голубей

Водитель «Рено Дастер» несколько раз проехал по стае голубей, которых кормила пожилая женщина. Множество птиц погибли и остались лежать на асфальте. Теперь наглого автомобилиста разыскивает Госавтоинспекция, чтобы привлечь к ответственности.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 17 августа около 10 часов утра в Сысерти, на перекрестке улиц Карла Либнехта и Коммуны. Пенсионерка, на чьих глазах машина раздавила десятки птиц, пожаловалась в полицию. Правоохранители начали проверку и устанавливают личность водителя.

«За оставление места ДТП автомобилисту грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 12.27 КоАП, санкцией которой предусмотрено лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток. Помимо этого, в случае установления, что наезд совершен умышленно, водителю будет грозить уголовная ответственность», – указали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Также материалы проверки будут переданы в департамент по охране животного мира Свердловской области. В таком случае водителю грозит штраф за причинение вреда окружающей среде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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