Уральские студенты нашли в древнем городе артефакты Х века (ФОТО)

Студенты исторического факультета УрФУ обнаружили в древнем городе Узбекистана керамику и стекло X-XI веков, артефакты будут представлены в музее истории Самарканда.

Как сообщили в пресс-службе вуза, уральцы приняли участие в археологических раскопках на городище Афрасиаб (древний город, северная часть современного Самарканда, Узбекистан).

«Мы копаем город, где были жилые постройки, дома, в которых пол выложен плиткой, а где-то имеются очень красивые настенные росписи. Находки крайне интересные – керамика, стекло X-XI веков – это период первой тюркской мусульманской династии карахинидов. Грубо говоря, период после арабских завоеваний, но до вторжения Чингисхана. Находки уникальны тем, что, к примеру, керамика – поливная (изделия из обожженной глины, покрытые глазурью, – прим. ред.), орнаменты иногда глазурованные, где-то встречаются надписи на арабском языке. Кроме того, удалось обнаружить древние ляганы, которые и сегодня используют в Узбекистане», – рассказал археолог Рустам Ганиев.

Как поясняет историк, Самарканд стал центром стеклодувного ремесла с VIII века, поэтому в древнем городище много находок из стекла. В прошлом году историки находили разные монеты – западно-тюркского каганата, согдийские. Это, по словам Ганиева, подтверждает, что Самарканд в то время имел обширные торговые связи с арабскими государствами и китайскими династиями.

Студенты УрФУ ездили на практику в Узбекистан с 2010 года (тогда это была первая с 1989 года студенческая группа из России, приехавшая на раскопки в Узбекистан), однако из-за Covid-ограничений был более чем трехлетний перерыв. В 2023 году поездки возобновились.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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