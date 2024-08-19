После Дня города с улиц вывезли 19 тонн мусора

После Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 19 тонн мусора, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы». Там уточнили, что все собранные отходы отправили на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский».

На МСК их разделят на фракции, стекло, бумагу, пластик, металлы отправят на переработку, а все остальное, что нельзя использовать вторично, увезут на полигон «Северный».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube