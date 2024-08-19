Лопнули шины: на ЕКАД столкнулись сразу пять машин

Сегодня на третьем километре ЕКАД столкнулись сразу пять машин. Причиной ДТП стали лопнувшие шины у грузовика.

«У водителя грузового автомобиля «Вольво» во время движения по правой полосе ЕКАД на 3-м км лопнули две задних шины, в связи с чем его вынесло в левую полосу, где произошло столкновение с двумя автомашинами «Рено Логан», «Тойота Ленд Крузер» и манипулятором», – отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Сейчас медики осматривают водителя и двух пассажиров «Рено».

Движение в сторону Челябинской области на данном участке организовано в одну полосу.

По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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