День города в Академическом завершился шикарным салютом (ФОТО)

День города в Академическом районе Екатеринбурга завершился пятиминутным салютом.

По традиции, идущей с советских времен, ко Дню города принято делать подарки жителям. В этом году таким подарком в Академе стал светомузыкальный фонтан. Его расположили в чаше плотины в Преображенском парке. По вечерам у него включается разноцветная подсветка, и струи воды словно танцуют над прудом. Фонтан будет радовать жителей вплоть до холодов.

Несмотря на то, что в этом году основной площадки со звездой в Академическом не было, жители района собрались в Преображенском парке, чтобы посмотреть салют. Множество людей расположились на холмах парка и около искусственного пруда. За пять минут до салюта люди включили фонарики в своих телефонах. Трамвай № 1 приостановил свое движение на мосту, чтобы пассажиры тоже могли оценить фейерверк. Люди встречали залпы возгласами, а дети скандировали: «Россия! Россия!».

Салют стал подарком от основателя Академического района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

Фото представлены пресс-службами АО СЗ «РСГ-Академическое» и УК «Академический»

Екатеринбург, Елена Владимирова

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