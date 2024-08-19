Женщина отсудила у брачной конторы 130 тысяч рублей за некачественный подбор женихов

Жительница Екатеринбурга Ирина отсудила крупную сумму у брачного агентства, которое не смогло найти ей подходящего жениха.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, за подбор кандидатов Ирина заплатила 150 тысяч рублей.

За эти деньги агентство обязалось подготовить и разместить эссе клиентки в специальной закрытой базе, проверить кандидатов на соответствие предпочтений, составить Ирине психологический портрет, провести с ней коучинговую сессию.

За полгода Ирина так и не нашла жениха, направила в агентство претензию с требованием вернуть выплаченные средства, так как услуги были предоставлены частично и, по ее мнению, некачественно. Например, из пяти предложенных кандидатов трое не соответствовали одному из важных для Ирины критериев – городам проживания. Кандидаты должны были проживать в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Москве.

В ответ она получила акт, согласно которому стоимость фактически оказанных ей услуг на момент отказа от договора составила 95 тысяч рублей. Оставшиеся 55 тысяч рублей исполнитель ей вернул.

Ирина обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, просила взыскать с ответчика средства, выплаченные по договору, 258 тысяч рублей неустойки, возместить проценты, выплаченные по договору, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, судебные расходы 2 тысячи рублей, 30 тысяч рублей – оплату услуг представителя. Суд отказал в удовлетворении требований.

Недовольная такой развязкой Ирина обратилась в вышестоящую инстанцию с апелляционной жалобой. Свердловский областной суд выявил нарушение прав потребителя и изменил решение суда первой инстанции. С ответчика взыскали 130 970 рублей, в эту сумму вошли средства, выплаченные по договору, компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение почтовых услуг и услуг представителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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