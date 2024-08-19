СвЖД изменила расписание поездов на серовском направлении из-за ремонта путей

С сегодняшнего дня поезда в сторону Серова будут ходить иначе из-за ремонта путей на перегоне Ляля – Богословский. Временные изменения продлятся с 19 по 31 августа по нечетным дням и со 2 по 16 сентября по четным дням.

Так, изменится расписание следующих поездов:

№ 7075 Екатеринбург – Бокситы (прибытие позже на 38 мин);

№ 6862 Серов – Нижний Тагил (отправление и прибытие позже на 3 ч 18 мин);

№ 7461 Нижний Тагил – Серов (отправление и прибытие раньше на 1 ч 36 мин);

№ 7430/7429 Нижняя Тура – Серов (отправление позже на 31 мин, прибытие на 51 мин);

№ 7422/7421 Серов – Нижняя Тура (отправление и прибытие раньше на 11 мин).

А маршруты № 6954 и № 6953 не будут ходить на участке Верхотурье – Лобва, пишет пресс-служба СвЖД.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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