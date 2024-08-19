Судебные приставы закрыли Bla Bla Bar

Сегодня в Екатеринбурге судебные приставы опечатали двери Bla Bla Bar на улице Добролюбова: известный бар закрыли из-за нарушений пожарной безопасности.

«С исковым заявлением в Ленинский районный суд города Екатеринбурга обратился прокурор, действующий в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к индивидуальным предпринимателям. Cудебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство и совершен выезд по месту нахождения должника», – отметили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Бар будет закрыт до тех пор, пока представитель заведения не решит вопросы с пожарной безопасностью.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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