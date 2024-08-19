В «Лизе Алерт» появились конные поисковики (ФОТО)

В добровольческом поисковом отряде «Лиза Алерт» в Свердловской области появились конные расчеты. Об этом сообщается на странице отряда «ВКонтакте».

«Мы еще только учимся: координаторы – правильно использовать конные расчеты, которые в радиоэфире называются «Пегасы», а всадники – правильно выполнять задачи, поставленные координаторами. Уверены, впереди у нас долгий и успешный путь, на котором будет много поисков, закончившихся словами «Найден, жив!» – рассказали поисковики.

В июле в сложных лесных поисках отряду помогли ребята из конно-спортивного клуба «Бэлла» (Красноуфимск). Надежда, Марина, Анастасия, а также местный житель Алмас и их верные напарники выезжали по двое разным составом. Благодаря им отряд смог осмотреть большие пространства, а пешие добровольцы смогли в это же время сосредоточить силы на отработке лесных задач.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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