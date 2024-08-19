Меценаты подарили храму в Академическом мощи святого (ФОТО)

Радостное событие произошло в выходные в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Академическом районе Екатеринбурга. Депутат свердловского заксобрания, основатель фонда «Добрососедство» Виктор Маслаков от своего имени и от лица ключевого застройщика района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») вручил храму ковчег с частицей мощей святого Алексия, Божьего человека. К церемонии присоединился глава города Алексей Орлов.

Градоначальник отметил, что для вручения подарка была выбрана особенная дата. Сегодня православные отмечают один из главных праздников в году – Преображения Господня, а накануне Екатеринбург отметил очередной День рождения – 301 год. Кроме того, 9 лет назад в Академическом был открыт храм, и это стало важнейшим событием в истории района.

Виктор Маслаков подчеркнул, что переданный подарок имеет большую историческую ценность, и передал храму также все соответствующие документы. «Академический продолжает развиваться. Это касается и храма, в котором всегда много прихожан: и взрослых, и детей. И, конечно, развития социальной сферы в целом. Этим летом мы завершили строительство первой многоэтажной школы в Екатеринбурге. И это единственная новая школа в городе в этом году, которая начнет работать с сентября. А уже в октябре планируем открыть 9-этажную взрослую поликлинику, в которой будут работать несколько сотен специалистов», – отметил Маслаков.

Службу в храме провел митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который также отметил значимость подарка от меценатов. Затем в своем пастырском слове владыка Евгений раскрыл духовный смысл праздника Преображения Господня. «Христос ученикам своим показал Себя таким, каков Он есть. Они увидели: Его лицо стало, как солнце и одежда, как свет: и Он беседовал с небожителями – с Илией и Моисеем. И именно эта возможность общаться с Богом от сердца к сердцу, не посредством каких-то предметов, каких-то молитв, а видеть Бога – вот эту возможность Господь Бог принес нам на землю. И эту возможность открывает завтрашнее событие», – сказал архипастырь.

В богослужении приняли участие глава Академического района Николай Смирнягин, генеральный директор компании АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов, а также генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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