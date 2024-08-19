В Екатеринбурге задержали мигранта, который приставал к 12-летней девочке на остановке

В следственном комитете Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Киргизской Республики, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки (ст. 135 УК РФ).

Об инциденте сообщил в соцсетях руководитель свердловского отделения «Народного фронта» Вадим Савин. По его словам, задержанный мигрант приставал к девочке-подростку на остановке в центре Екатеринбурга. «Вместе с прохожими довели его до военного комиссариата и передали полиции. Позвонили родителям девочки, чтобы они приехали и написали заявление», – рассказал Савин.

В СК заявили, что с фигурантом проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования дела.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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