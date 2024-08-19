Прокуратура помогла дочери участника СВО попасть в престижную гимназию

В Екатеринбурге прокуратура помогла школьнице поступить в гимназию № 13.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, девочка принимала участие в конкурсном отборе на зачисление в профильный 10-й класс гимназии № 13. По итогам конкурса ребенок не был рекомендован к зачислению в 10 класс.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что отец школьницы является участником Специальной военной операции, поэтому по закону девочка имеет преимущественное право на зачисление.
После вмешательства надзорного органа ребенок был зачислен в 10 класс гимназии.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»