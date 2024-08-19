В Екатеринбурге спасли кота, застрявшего в вентиляции (ФОТО)

В Екатеринбурге успешно завершилась операция по спасению кота, который забрался в вентиляцию.

Как рассказал в соцсетях зооспасатель Евгений Зенков, утром в субботу котик добрался до вентиляционного отверстия под потолком в туалете – и на глазах у ошеломленных хозяев исчез в нем.

Кота искали на чердаке, но там его не оказалось. Не было его и на дне вентиляционной шахты.

«Продолжение последовало днем в воскресенье. Хозяйка позвонила с новостью: кота слышат из вентиляции жители другого подъезда (тут сыграли важную роль объявления – хозяевам кота тут же об этом сообщили!). Накануне нам не пришло в голову обследовать эндоскопом вентиляционные ходы в других стояках, тем более, что для этого нужно еще пробивать бетонные короба над ними. Но когда я зашел на чердак, то теперь отчетливо услышал приглушенные кошачьи крики», – поделился спасатель. Хвостатого достали и передали хозяйке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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