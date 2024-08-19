В Свердловской области продается один из самых дорогих домов в РФ (ФОТО)

Свердловская область вошла в топ-10 регионов, в которых находятся самые дорогие дома в России.

Как выяснили специалисты ЦИАН, на Урале расположено шестое по стоимости поместье. Оно находится в деревне Мурзинка Среднеуральского района. За 137 млн рублей можно приобрести сразу два загородных коттеджа с габаритами 316 и 366 кв. м. В поместье есть бассейн, кинозал, зимний сад, сауна, камин. На участке растут кедры, дубы, сосны, ели, березы, декоративные и плодоносящие деревья и кустарники. Установлена система автоматического полива. Реализован водоем с водопадом, фильтрацией и аэрацией воды, в котором водятся осетр и карп.

Самый дорогой дом, который сейчас продается, находится в Калининградской области. За трехэтажный коттедж с садом владельцы хотят получить 300 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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