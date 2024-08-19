В Тавде на берегу реки нашли тела пенсионеров – мужа и жены

В Тавде погибла пожилая пара, которая отправилась на рыбалку на реку Карабашка. Тела мужчины и женщины (обоим было по 76 лет) обнаружили местные жители днем 18 августа. Женщина находилась в воде, а мужчина – возле автомобиля. Как сообщили в областном следственном комитете, смерть супругов не носит криминальный характер.

Обстоятельства случившегося выясняются. Тела направлены на экспертизу для уточнения причины гибели.

Подробности происшествия рассказал изданию «PRO город Тавда» глава администрации Тавды Валентин Миронов. Пожилые супруги приехали на рыбалку утром. Вероятнее всего, берег, на котором стояла женщина, обвалился. Мужчина пытался помочь и вытащить жену, но не смог из-за крутого склона. В результате пенсионерка утонула, а у ее мужа отказало сердце.

Тавда, Ангелина Сергеева

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